Kotimaa

Karmeat kuvat: 45-vuotias mies tuhosi vuokra-asunnon täydellisesti – viemäristä paljastui inhottava yllätys





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





































Lahtelainen kerrostalokaksio oli kuin pommin jäljiltä vaikka uusi vuokralainen oli asunut huoneistossa vasta pari kuukautta.Kun omistaja sai asukkaan lopulta häädettyä, ei asunnossa voinut ennen täydellistä remonttia asua, sillä joka nurkka oli kunnostettava.Erityisen tarkasti oli käytävä lävitse viemäri, joka vasta äskettäin oli sukitettu eikä sukitus siedä mitään liuotteita, joita asunnosta löytyi.Asukas oli tuhonnut keittiön ja kylpyhuoneen viemärit ja hajulukot todennäköisesti rälläkällä. Kylpyhuoneen hajulukosta löytyi toistasataa huumeneulaa.– Tuli poikien kanssa vähän riitaa ja painittiin ja sitten kaakelit tippuivat seiniltä, asukas kertoi oikeudessa, kun häneltä tiedusteltiin mitä oli tapahtunut.Remontin kokonaishinnaksi tuli lähes 50 000 euroa.Asunnon tuhonnut noin 45-vuotias mies sai tällä viikolla Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteen vahingonteosta. Hän sai myös toistakymmentä muuta syytettä.Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeutta. Oikeus antaa jutussa tuomion ensi viikolla.Vuokralainen muutti asuntoon kaksi vuotta sitten keväällä. Isännöitsijä otti omistajaan jo puolentoista kuukauden kuluttua yhteyttä ja kertoi, että asunnon ovi oli rikottu.Lisäksi kerrostalon säilytyskomeroihin oli murtauduttu.Omistaja oli matkoilla ja pääsi käymään asunnossa vasta muutaman viikon kuluttua. Perillä häntä odotti järkyttävä näky.– Itku meinasi tulla. Se oli ollut vanhempieni asunto ja itsekin asuin siinä nuorukaisena, kertoo noin 70-vuotias mies, joka on yksi asunnon kolmesta omistajasta.Asukkaasta ei päässyt helpolla eroon, vaan ensin oli saatava oikeudesta häätöpäätös ja se kesti noin neljä kuukautta.– Jos asukas olisi heitetty noin vain pihalle, niin me omistajat olisimme syyllistyneet heitteillejättöön ja olisimme saaneet tuomion, mies kertoo.Asunnossa oli kaamea haju. Mätäneviä ruoantähteitä lojui siellä tällä ja kaikkialla oli huumeneuloja.Ehjää paikkaa asunnosta ei juuri löytynyt. Vauriot alkoivat jo ulko-ovelta, joka oli rikottu.Kaksiossa oli itse asiassa jatkuva avointen ovien päivä, sillä ovea ei saanut lukittua. Ovikello ja postiluukku olivat myös palasina.Kylpyhuoneessa pienellä pintaremontilla ei olisi saanut mitään aikaiseksi, sillä kaikki pinnat ja osa viemäristäkin oli uusittava. Jopa lattiakaivokin oli revitty osittain irti.Lavuaarin kaappi oli kappaleina ja poistoputki katkaistu. Kylpyhuoneen lattia- ja seinälaatoistakin osa oli revitty irti.Täystuhoteema jatkui myös muissa tiloissa. Vaatehuoneen ovi oli irrotettu, myös muita ovia oli nostettu pois paikoiltaan.Lattialistat ja pistorasiat olivat olleet asukkaan tiellä ja ne oli revitty irti.Keittiön kalusteet, hella, liesituuletin ja jääkaappi oli myös uusittava.Makuuhuoneen muovimattoa oli revitty liimauksistaan. Ikkunoiden hyttyssuojat olivat saaneet myös kyytiä, samoin yhden ikkunan pokat.Makuuhuoneen kattoon oli ilmestynyt reikä ja siitä roikkui vaijeri, jonka tarkoitus ei selvinnyt.Kun vesiputkia ja viemäreitä oli tuhottu, oli vuokralainen saanut aikaiseksi myös vesivahingon. Asuintiloja oli ennen remonttia kuivattava.Vuokralaisen myötä taloon alkoi tulla uutta väkeä. Mankelihuoneessakin alettiin yöpyä ja sieltä löytyi myös huumeneuloja.Esitutkinnassa vuokralainen kertoi, että joku oli käynyt rikkomassa asuntoa. Hän ei tiennyt kuka oli ollut asialla ja kiisti syyllisyytensä.Ulko-oven kynnys oli vuokralaisen mukaan irronnut, kun hänen jalkansa osui siihen.Hajotetut paikat eivät kuitenkaan häirinneet miestä, sillä hän ei tuhoista ottanut yhteyttä isännöitsijään eikä vuokraisäntäänkään.Vuokralaisen aiheuttamista taloudellisista vahingoista on tulossa erillinen oikeusjuttu. Omistajat vaativat vuokralaiselta noin 30 000 euron vahingonkorvauksia.Koko 50 000 euron summaa he eivät vaadi, sillä he saivat lahjoituksina mm. keittiökalusteet, keittiön koneet, sähkötyöt ja lattiapinnoitteet.