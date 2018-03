Kotimaa

Poliisi epäilee: Mies ampui naista naulapyssyllä päähän Tampereella

Poliisin mukaan hälytys tuli torstaina hieman ennen iltakahdeksaa. Poliisi hälytettiin yksityisasuntoon osoitteeseen Opiskelijankatu 37.Poliisi epäilee, että asunnossa asuva 41-vuotias mies olisi tullut kotiin ja ampunut asunnossa vieraillutta niin ikään 41-vuotiasta naista naulapyssyllä päähän.Poliisin mukaan nainen toimitettiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, missä syvällä aivoihin mennyt naula on poistettu leikkaamalla. Poliisin mukaan tällä hetkellä rikoksen uhrilla ei ole hengenvaaraa.Epäilty tekijä poistui paikalta autolla. Poliisi otti hänet kiinni noin tunnin kuluttua teosta Ruskontiellä lähellä Vuoreksen kaupunginosaa. Kiinniotto sujui rauhallisesti. Miestä epäillään myös törkeästä rattijuopumuksesta.Tekohetkellä asunnossa olivat epäillyn ja uhrin lisäksi epäillyn puoliso ja tämän aikuinen poika. Teon taustalla on riita parisuhteen päättymisestä.Teossa käytetty naulapyssy on kaasukäyttöinen runkonaulain. Tekoväline on poliisin hallussa.