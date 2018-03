Kotimaa

Poikkeuksellinen epidemia vaikutti päätökseen – ministeriö valitsi ensi syksyksi kattavamman influenssarokotte

Juuri nyt

Poikkeuksellinen epidemia vaikutti päätökseen – ministeriö valitsi ensi syksyksi kattavamman influenssarokotteen

16.3. 15:01

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt, että ensi syksyn ja talven influenssarokotukset toteutetaan aiempaa kattavammalla eli nelivalenttisella influenssarokotteella.

Kuluvan talven influenssaepidemia on ollut hyvin poikkeuksellinen, sillä B- viruksien aiheuttamaa influenssaa on esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisina vuosina. Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt rokotehankinnan pohjana olevaa terveystaloudellista arviota.



Nelivalenttinen influenssarokote parantaa rokotteeseen sisällytettyjen ja kiertävien virusten osuvuutta ja voi tehostaa suojaa influenssaa vastaan.



Nelivalenttinen Vaxigrip Tetra -influenssarokote hankitaan Sanofi Oy:ltä, jolla on ainoana pistettävänä annosteltava myyntiluvallinen rokotevalmiste markkinoillamme.