Kotimaa

Evira: Kotimaisissa porkkanoissa ruokamyrkytysvaara – bakteeri aiheuttanut laajoja epidemioita

Millainen Y. pseudotuberculosis -bakteeri sitten on?

Hyvä hygienia ehkäisee

Porkkanoissa piilee Eviran mukaan ruokamyrkytysvaara. Talven yli varastoiduista kotimaisista porkkanoista voi saada bakteerin, joka on aiheuttanut laajoja ruokamyrkytysepidemioita.Evira kertoo Yersenia pseudotuberculosis -bakteeria sisältäneiden porkkanoiden aiheuttaneen laajoja ruokamyrkytysepidemioita.Y. pseudotuberculosis -bakteeri ei Eviran mukaan ole yleinen. Se saattaa kuitenkin joutua porkkanoihin jo korjuuvaiheessa maaperästä. Bakteeri pystyy monista muista bakteereista poiketen lisääntymään myös kylmävarastoinnin aikana 0-5 asteessa.– Mikäli bakteerimäärä lisääntyy riittävästi, saattaa se aiheuttaa sairastumisia. Erityisen suuria bakteeripitoisuuksia on epidemioiden yhteydessä löydetty varastoinnin aikana pilaantuneista porkkanoista, Evira tiedottaa.Eviran mukaan ruokamyrkytyksiä voi ehkäistä kasvisten oikealla käsittelyllä. Kaikki vihannekset tulee aina pestä ennen käyttöä.– Porkkanat tulee pestä, kuoria ja tuotteille on annettava omat välineet, kuten omat leikkuulaudat ja veitset.Raakojen kasvisten käsittelyssä käytetyt välineet tulee myös pestä huolellisesti, kun siirrytään käsittelemään muita elintarvikkeita.– Oikein käsiteltynä tuoreet kasvikset ovat turvallisia käyttää. Mikrobit ovat kasvisten pinnassa, ja niitä voidaan poistaa kuorimalla tai pesemällä tuotteet huolellisesti, Eviran internetsivuilla kerrotaan.Evira muistuttaa käsien pesemisen tärkeydestä. Ne tulee pestä huolellisesti ja riittävän usein.– Kädet tulee pestä, kun aletaan laittaa ruokaa ja myös aina multaisten juuresten tai raakojen kasvisten käsittelyn jälkeen.