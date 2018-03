Kotimaa

Nelostie poikki Mäntsälässä onnettomuuden vuoksi – haittaa Helsingin suuntaan kulkevaa liikennettä

16.3. 11:39

Tieliikenneonnettomuus Paikalla on käytössä kiertotie.

Helsingin ja Lahden välisellä moottoritiellä liikenne on poikki Mäntsälän kohdalla tapahtuneen onnettomuuden vuoksi.



Liikenneviraston mukaan toinen ajorata on poissa käytöstä ja tapaus haittaa Helsingin suuntaan kulkevaa liikennettä. Paikalla on käytössä kiertotie.



Pelastuslaitoksen mukaan lisätietoja onnettomuudesta on saatavilla vasta myöhemmin.