Kotimaa

Työryhmä: Koulukiusaamista ei huomata, eikä osata puuttua – opettajat tarvitsevat koulutusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulukiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista halutaan yhdenmukaistaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa raportissaan, että koulujen työrauhan turvaamiskeinojen tehokkuutta tutkitaan ja että kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisystä ja selvittämisestä laaditaan yhtenäistävä ohjeistus.Aiemman tutkimuksen mukaan yhtenäisten käytäntöjen puute on usein este kiusaamiseen puuttumiseen. Kiusaamiseen puuttuminen on myös todettu vaikeaksi, sillä suuri osa siitä jää aikuisilta piiloon.Työryhmä ehdottaakin, että opettajien täydennyskoulutusta tulisi suunnata koulukiusaamisen ehkäisyyn ja ryhmän hallinnan taitoihin. Osaltaan kiusaamista voidaan ehkäistä yhteisöllistä toimintakulttuuria vahvistamalla, sillä kiusaaminen on ryhmäilmiö.Lisäksi työryhmä toivoo tarkennuksia lainsäädäntöön. Sen mukaan esimerkiksi peruskoulua, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevia lakeja tulisi tarkentaa kirjaamalla oppilaille ja opiskelijoille velvollisuus käyttäytyä muita kiusaamatta, kun nykyisellään lait vaativat heiltä asiallista käyttäytymistä.Raportissa huomautetaan, että lisäksi tarvitaan selvitystä nykyisten keinojen tehokkuudesta, esimerkiksi jälki-istunnon tarpeellisuudesta. Raportin mukaan Suomessa ei ole tutkittua tietoa siitä, millaisia vaikutuksia jälki-istunnolla on ja miten usein se jätetään suorittamatta.