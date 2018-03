Mansikkalan koulun lasketteluretki katkesi vakavalla tavalla – sankarikuljettaja evakuoi lapset roihuavasta bussista

Kotimaa

Mansikkalan koulun lasketteluretki katkesi vakavalla tavalla – sankarikuljettaja evakuoi lapset roihuavasta bu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laakerivika kuumensi renkaan ja palo levisi autoon

Tuhoutuneet tavarat korvataan

ABC:lle syömään ja sitten kotiin