Kielipää on tänään koetuksella ylioppilaskokeissa

16.3. 2:15

Yo-kirjoitukset Ylioppilaskirjoituksissa on perjantaina vuorossa vieraan kielen pitkän oppimäärän koe.

Abiturienttien kielipäätä koetellaan englannin, ranskan, espanjan, saksan ja venäjän kokeissa. Paperilla suoritetaan enää vain venäjän koe, muut kokeet ovat sähköisiä.



Ylioppilaskokeen digitalisoiminen on meneillään, ja suuri osa kokeista suoritetaan jo nyt sähköisesti. Koko tutkinnon on määrä olla digitaalisessa muodossa keväällä 2019.



Kevään ylioppilaskirjoitukset päättyvät maaliskuun 28. päivä. Tutkintoon on ilmoittautunut tällä kertaa kaikkiaan liki 41 000 kokelasta.