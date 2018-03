Kotimaa

Perjantaina paistetta ja pakkasta, sunnuntaina lämpöasteita – luvassa komea viikonloppu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viikonloppuun suunnataan laajalti aurinkoisessa säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Perjantaina maan eteläosassa on 3–5 astetta pakkasta, muualla maassa pakkasta on 5–10 astetta.Lämpötilan vuorokausivaihtelu on suurta. Lauantain vastaisena yönä pakkanen kiristyy 10–20 asteeseen.Pilvisyys lisääntyy lauantaina ja samalla pakkaslukemat hellittävät hieman Lapissa. Aurinko pilkahtelee välillä myös lauantaina, päivälämpötilan liikkuessa laajalti 2–6 pakkasasteen välillä.Sunnuntaina lämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa plussan puolelle, 0–5 asteeseen. Sunnuntaiksi on luvassa myös voimakasta lännenpuoleista tuulta.Lapissa on heikkoa pakkasta ja hajanaisia lumisateita.