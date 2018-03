Kotimaa

Suomi on maailman onnellisin maa ja Markku Salmi, 66, on onnellinen suomalainen – nyt hän kertoo miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Välillä vitsailen, että toivon kuolevani työn ääressä. En tietenkään niin, että asiakas on juuri silloin paikalla

Haluaa kannustaa muitakin onnellisuuteen





Mallia amerikkalaisista?

Votsikkoa