Erikoinen rikosepäily: Pikkutyttönä esiintynyt mies vietteli aikuisia miehiä uskomattomalla tavalla

Pohjanmaan poliisi tutki Vaasassa paljastunutta erikoista ja poikkeuksellista rikoskokonaisuutta täydellisessä radiohiljaisuudessa, eikä siitä ole hiiskuttu mitään julkisuuteen.Rikoskokonaisuuden paljastuminen on aiheuttanut ansaan langenneissa miehissä suurta häpeää.– Kun poliisi rupesi tutkimaan asiaa, monet miehet sanoivat, ettei heillä ole mitään tekemistä tämmöisen asian kanssa, koska siinä menisi omat kasvot. On siis ollut paljon asianomistajia, jotka eivät ole ”muka tienneet” mistään mitään, asioista hyvin perillä oleva lähde sanoo IS:lle.rikoksissa on ollut siitä kyse, että Vaasassa asunut alle 40-vuotias ulkomaalaistaustainen mies olisi esiintynyt netissä noin 12–14-vuotiaana tyttönä. Hän on laittanut nettiin vietteleviä kuvia pikkutytöstä, jossa hän on väittänyt esiintyneensä.– Mies on esiintynyt nuorena tyttönä. Ikä on vaihdellut noin 12–14 vuoden välillä. Ja sitten hän on lähettänyt tämän ikäisten tyttöjen kuvia näille miehille. Sitten kun hän sai miehet innostumaan asiasta, niin hän esiintyi tämmöisen tytön vanhempana. Sitten hän on sanonut, että jos ei tule rahaa, hän käräyttää tämän kyseisen henkilön, lähde sanoo IS:lle.mukaan ”ansaan” lankesi peräti noin 80 miestä ympäri Suomen. Asiaa on tutkittu muun muassa törkeänä kiristyksenä ja kiristyksenä. Epäilyjen mukaan mies olisi onnistunut kiristämään kymmeniätuhansia euroja, ainakin noin 50 000 euroa.– Epäilyksen mukaan yksi mies olisi maksanut noin 14 000 euroa, lähde kertoo IS:lle.Koko vyyhti lähti purkautumaan siitä, kun kiristyksen yrityksen uhriksi joutunut mies kertoi asiasta poliisille.mukaan mies olisi kirjoitellut netissä myös noin kymmenen lapsen kanssa seksuaalisävytteisesti. Näitä asioita on tutkittu lapsen seksuaalisina hyväksikäyttöinä.Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet ainakin vuosien 2014–2017 välisenä aikana. Mies oli tutkinnan aikana vangittuna tovin, mutta nyt hän on vapaana.Toinen IS:n haastattelema lähde kuvailee tapausta ”erikoiseksi kaikella mahdollisella tavalla”. Pohjanmaan poliisi teki yhteistyötä monen poliisilaitoksen kanssa.– Tämä on tapaus, joka jää mieleen. Se on ollut poliisille myös kohtuullisen työläs, koska sen tekemisen suunnitteluun on käytetty paljon aikaa, lähde kertoo.Asiakokonaisuus siirtyi syyttäjälle syyteharkintaan viime syksynä. Syyttäjä ei kommentoi asiaa IS:lle.Myös osa miehistä, jotka kommunikoivat ”tytön” kanssa, olivat rikoksesta epäiltynä. Rikosepäilyt tutkittiin niiden poliisilaitosten alueilla, joissa ansaan langenneet miehet asuivat.