Kotimaa

Päihtyneet nuoret pelottivat asiakkaita kauppakeskuksessa – poliisi löysi keinon häiriköinnin lopettamiseen

Häiriköinti vähentynyt

Järvenpään Aallopin kauppakeskus kärsi aikaisemmin häiriköinnistä, jonka asiakkaat kokivat jopa pelottavana. Nyt häiriköinti on poliisin mukaan saatu lähes loppumaan.Häiriöitä oli aiemmin lähes päivittäin, ja valtaosa aiheutui kauppakeskuksen parkkihalliin ja käytäville asettuneista nuorista. Nuoret sammuttivat rullaportaita, ajelivat käytävillä polkupyörillä ja sotkivat parkkihallia. Myös näpistykset olivat aiemmin yleisiä ja päihtyneitä nuoria oli häiriköimässä kauppakeskuksen tiloissa.Poliisi sai paljon ilmoituksia häiriköinnistä hätäkeskuksen kautta ja häiriköintiin päätettiin puuttua kunnolla. Häiriköinnin lopettamiseksi tehtiin yhteistyötä, kun Itä-Uudenmaan poliisi, kauppakeskuksen toimijat, vartiointiliike ja Järvenpään nuorisotoimi toimivat yhdessä.Tehovalvonnan ajankohdaksi sovittiin kuukauden jakso, tammikuun loppupuolelta helmikuun loppupuolelle.– Tehovalvonnan yhteydessä Nuorisopalvelut jalkautui Aalloppiin lähes joka työvuorossa. Vartiointiliike kohdensi paikallisvartiointia kiinteistöön iltapäivästä iltaan, ja poliisi kohdensi järjestyksenvalvontaa Aalloppiin useammin kuin kaksi kertaa työvuorossa. Nuorisopalvelut ohjasi nuoria viettämään aikaansa mieluummin TEMAL Nuorisotalolle kuin kauppakeskukseen, poliisi tiedottaa yhteistyöstä.Vartiointiliikkeen ja poliisin näkökulmista häiriökäyttäytyminen on vähentynyt, ja jopa lähes loppunut. Poliisi kertoo kaikkien toimijoiden jatkavan omalta osaltaan Aallopin valvontaa osana päivittäistä työtään.– Aallopissa toteutettu toimijoiden yhteinen toimintamalli on todettu toimivaksi ja vaikuttavaksi. Lyhyen aktiivisen panostuksen kautta luo pitkän aikavälin asenne- ja toimintamuutoksia sekä lisää turvallisuutta ja viihtyisyyttä, poliisi tiedottaa ja kiittää myös paikallisia nuoria pelisääntöjen ymmärtämisestä.