Lääkärin mukaan Annikan haava parani hyvin, mutta viiltävä kipu vain jatkui – totuus selvisi kaksi viikkoa myöhemmin

Kotimaa

Lääkärin mukaan Annikan haava parani hyvin, mutta viiltävä kipu vain jatkui – totuus selvisi kaksi viikkoa myö

Nyt olen kotona ja mietin, että miksi minua ei otettu vakavasti heti.





Miksei aina huomata?

Pientä sirua joskus vaikea löytää