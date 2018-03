Kotimaa

Bisquitin kolumni: Mittaa ja määrää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arkaluontoinen asia, tuon ymmärtäisi heti, ja tajuaisi samalla, että siitä kunnialla selviäminen edellyttää äärimmäistä hienotunteisuutta.Tietotekniikka on jo ehtinyt mullistaa arkemme materiaaliset rutiinit. Löytyisikö siitä apua myös asioiden arvottamiseen?Helsingin Sanomissa on jo käytössä lupaava algoritmi. Se on onnistunut omin nokkinensa laskemaan, että vain kolmannes lehden artikkeleissa esiintyvistä henkilöistä on (sukupuoleltaan) naisia.Aiemmin lehdissä, ja nyt puhutaan paperilehdistä, laskimet olivat yksinkertaisempia.Tärkein algoritmi oli viivoitin, koska palkkiot maksettiin tuolloin juttujen pituuden mukaan. Tavallisin laskutusyksikkö oli palstamillimetri.Jos aineistossa kolmannes on laskettu naisiksi, ja jos tämä määrä millien asemesta mitataan ja ilmaistaan tuumina, Helsingin Sanomien algoritmi antaa yksinkertaisella interpolaatiolla naisen tuumaksi noin kahdeksan milliä, joka on vain prosentti naisen kahdeksankymmenen sentin eurosta.Helsingin Sanomat ilmoitti sitoutuneensa vastaisuudessa naisten osuuden kasvattamiseen.Hassu yhteensattuma, joka melkeinpä vie hämmästyksen sormen – ja kun tässä nyt ei urologejakaan olla – kummastuksen suuhun.Samaan aikaan näet kilpailevan leirin Aamulehden aloite pyrkii naisten ja miesten sukupuolisen eron totaaliseen journalistiseen eliminoimiseen.Aika näyttää, kuinka kummallekin käy, vai käykö kuinkaan.Mielenkiintoista seurata jatkossa, millä keinoin Helsingin Sanomat kasvattaa naisten osuutta jutuissaan. Onnistuuko se orgaanisesti, vai joutuuko lehti turvautumaan algoritmia ohjaaviin toimiin.Niin tai näin, joka tapauksessa on lukijan kannalta välttämätöntä tietää, kumpaa journalistista metodia tietty juttu kulloinkin edustaa.Yksinkertaisin ratkaisu saattaisi olla varustaa orgaanisesti syntyneet artikkelit merkinnällä EGM-vapaa.Tällainen vastuullisesta journalismista kertova tunnus takaisi, ettei juttua tehtäessä ole käytetty estrogeenimanipuloitua uutisaineistoa.Kumpaan ratkaisuun asiassa sitten päädytään, tätä kirjoitettaessa sitä on mahdoton ennustaa.Kun puhe tulee ennustamisen vaikeudesta, ajatuksiin nousee aina tuusulalainen kotirouva Aino Sibelius.Kertoman mukaan pikkurouva oli tiedustellut ulos lähtevältä aviopuolisoltaan, milloin tämä on mahdollisesti tulossa kotiin ja saanut vastaukseksi, että olen säveltäjä, en ennustaja.Ja vielä noista prosenteista semmoinenkin asia, että mihin osuuteen kuuluu taannoinen uutinen ensimmäisestä raskaana olevasta, virallisesti miehen statuksen omistavasta suomalaisesta.Vanhan millimetrijournalismin oloissa riittäisi maininta, että mies pitäköön mölyt mahassaan.