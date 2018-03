Kotimaa

Mieskolmikolle vakava syyte Vaasan verilöylystä – tappotuomion istunut mies ehti olla vain kuukauden vapaana

Tappotuomion saanut ja istunut mies on jälleen syytteessä henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta.

