Atte Kaleva: Jihadistisen terrorin uhka kasvaa Suomessa

terrorismin muodostama uhka kasvaa Suomessa lähivuosina.Näin sanoo tuoreessa kirjassaan jihadismin tutkija Atte Kaleva https://www.is.fi/haku/?query=atte+kaleva , joka muistetaan myös omakohtaisesta kokemuksestaan jihadistien panttivankina Jemenissä vuosien 2012–2013 vaihteessa. Kalevan kirja Jihad ja terrori (Otava) julkaistaan tänään torstaina.Terroristijärjestö Isisin valta-asema jihad-liikkeessä on hiipunut sen menetettyä valtaamiaan alueita Lähi-idässä. Se on muuttumassa kalifaatti-valtiosta hajanaiseksi ja löyhäksi ideologiseksi verkostoksi, jolloin myös suomalaisten jihadistien kytkökset kansainvälisiin terroristisoluihin tiivistyvät.väitteensä uhan kasvusta Suomessa siihen, että Syyriassa ja Irakissa Isisin kalifaatin riveissä radikalisoitunut sukupolvi vaikuttaa globaalissa jihad-liikkeessä vielä 10–15 vuoden ajan.Tämä asettaa hänen mukaansa suuria haasteita sekä terrorismia torjuville viranomaisille että Suomen muslimiyhteisölle.

Kaleva kertoo suojelupoliisin tietoihin nojaten, että tämän vuoden helmikuussa Suomessa oli noin 350 poliisin seurannassa olevaa terrorismintorjunnan kohdehenkilöä, ja heidän määränsä on Supon mukaan edelleen kasvamassa.Syyriaan ja Irakiin jihadististen äärijärjestöjen riveihin on matkustanut taistelemaan noin 80–90 henkilöä, joista noin 20 on kuollut ja suunnilleen sama määrä palannut takaisin Suomeen.Kaleva painottaa, että vaikka väkivallan ja terrorismin uhkaa Suomessa ei ole syytä paisutella, siihen on kuitenkin suhtauduttava vakavasti.– Ontoksi käynyt hokema siitä, ettei pelolle tule antaa valtaa, ei saa tarkoittaa sitä, että mitään ei tehdä. Pelon tunne on täysin luonnollinen ja ymmärrettävä, mutta jihadistista terrorismia vastaan kohdennettujen toimien on tehotakseen kuitenkin oltava tarkkaan harkittuja.– Uhkaan varautuessa on ensiarvoisen tärkeää tuntea jihadistisen ideologian perusteet ja ajattelun logiikka. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ne tekijät, jotka altistavat yksilön liittymään jihadistisen radikalisoitumisen polulle, Kaleva kirjoittaa.

Kirjassaan Kaleva avaa juuri näitä asioita. Omien sanojensa mukaan hän on pyrkinyt koostamaan maltillisen, kiihkottoman ja asiantuntevan yleiskatsauksen jihadismin historiaan, sen ideologian kehitykseen sekä terrorististen organisaatioiden kehitykseen.1,6 miljardin muslimin joukkoon mahtuu monenlaista väkeä, jotka noudattavat erilaisia suuntauksia ja islamintulkintoja, mutta kaikkia heitä yhdistää yksi seikka: jokainen tunnustaa Allahin ainoaksi palvomisen arvoiseksi jumalaksi ja Muhammadin hänen sanansaattajakseen.Kirja käsittelee islamin suurimman pääsuuntauksen sunnalaisuuden fundamentalistista ja äärikonservatiivista alasuuntausta salafismia, ja ennen kaikkea sen väkivaltaa korostavaa haaraa, jota myös jihadismiksi kutsutaan.

