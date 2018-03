Kotimaa

Rikos lenkkisaunassa: eläkeläinen heristeli kenkää alastomalle naiselle ja uhkasi lyödä

Miten vaarallinen kenkä on?

Hovioikeus: Ei rinnastu ladatulla haulikolla uhkailuun

Eläkeläisnaisen vihanpurkausta mikkeliläisen taloyhtiön lenkkisaunassa on ratkottu nyt sekä käräjä- että hovioikeudessa.Käsiteltävänä oleva tapaus sattui vuoden 2016 marraskuussa. 1940-luvun loppupuolella syntynyt nainen meni taloyhtiönsä saunatiloihin sättimään suihkussa ollutta asukasta.Syynä oli se, että asukas oli lenkkisaunassa sukulaisensa kanssa, vaikka säännöt kielsivät vieraiden tuomisen taloyhtiön saunaan.Alasti suihkusta yllätetty nuori nainen säikähti pahanpäiväisesti. Eläkeläisnainen huusi, haukkui ja huitoi kädessään olevalla kengällä uhaten lyödä. Asukas yritti vakuuttaa, että vieraan tuomisesta saunaan oli sovittu, mutta eläkeläinen ei uskonut.Vasta sen jälkeen kun asukas uhkasi soittaa poliisit, eläkeläinen poistui suihkutiloista – hän tosin vielä huusi solvauksia pukuhuoneen puoleltakin.Käräjäoikeudessa punnittiin sitä, millaisena vaarana kengän heristely ja lyömisellä uhkaaminen pitäisi nähdä.Yhtäältä laittoman uhkauksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että uhatulla on perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vakavassa vaarassa. Toisaalta vaaran vakavuudella viitataan uhrin käsitykseen rikoksen todennäköisyydestä ja vakavuudesta.Puolustus vetosi siihen, ettei kengästä ollut vakavaa vaaraa kenellekään. Oikeus kuitenkin katsoi, että vaikkei kengällä lyöminen olisi objektiivisesti vaarallista, suihkusta yllätetty uhri on voinut pitää hyvin todennäköisenä, että häneen kohdistetaan väkivaltaa.Sekä Etelä-Savon käräjäoikeus että Itä-Suomen hovioikeus katsoivatkin eläkeläisnaisen syyllistyneen laittomaan uhkaukseen.Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat kuitenkin eri mieltä uhrille maksetusta korvauksesta.Käräjäoikeus tuomitsi eläkeläisnaisen 25 päiväsakkoon ja katsoi uhrin olevan oikeutettu 700 euron kärsimyskorvaukseen.Hovioikeus näki asian toisin. Hovioikeus piti kengänheristelyä luokassaan lievimmästä päästä olevana tekona. 700 euron kärsimyskorvaus oli aivan liian iso siihen nähden, että suuruudeltaan se rinnastui muun muassa tapaukseen, jossa tekijä oli kohottanut ladatun haulikon loukattua kohti ja uhannut ampua tämän.Hovioikeus katsoi, ettei uhkaus kengällä lyömisestä rinnastu vakavuudeltaan ladatulla haulikolla uhkailuun ja alensi kärsimyskorvauksen 300 euroon.Myös päiväsakkojen määrää alennettiin. Eläkeläisnainen tuomittiin lopulta 15 päiväsakon rangaistukseen, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan 150 euroa.