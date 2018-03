Kotimaa

Video: Hurja kurvaus alikulkutunneliin – ”Pekka Puupäältä” auton saanut mies kaahasi itsensä vankilaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Auto juuttui mutaan maalaistalon pihalla

Onni oli myötä, ettei kaahaamisen seurauksena sattunut mitään vakavampaa. Marraskuisena lauantaipäivänä viime vuonna Jyväskylässä ja Muuramessa tapahtunut 15 minuutin mittainen takaa-ajo oli potentiaalisesti erittäin vaarallinen.Jyväskylän Keltimäessä partioinut poliisi kiinnitti huomiota autoaan pakkaamassa olleeseen mieheen sattumalta. Touhu näytti epäilyttävältä, ja pian poliisille selvisi, että auto oli anastettu.Kun poliisi lähestyi, mies päätti lähteä pakoon. Anastettu auto oli 1,9-litrainen, vuosimallin 1998 diesel-Passat eli ei mikään kovin ketterä ajopeli. Poliisia mies ei saanutkaan karistettua kannoiltaan, vaikka ajonopeus oli tilanteeseen nähden ajoittain hurja.Esimerkiksi ysitiellä mies kuljetti Passatia ainakin 120 kilometrin tuntinopeutta alueella, jossa suurin sallittu nopeus on 60 kilometriä tunnissa. Satasen tuntivauhtiin mies ylsi lisäksi muutamilla taajama-alueen kaduilla.Pitkät pätkät mies yritti pakoon kevyenliikenteenväyliä pitkin. Kerran hän väisti poliisin piikkimatonkin.Pian tämän jälkeen nähtiin potentiaalisesti vaarallisin temppu, kun mies kurvasi alikulkutunneliin. Oikeus korosti tuomion perusteluissa juuri tätä tilannetta.– Erityisen moitittavana on pidettävä ajoneuvon ajamista mutkan takana sijainneeseen kevyelle liikenteelle tarkoitettuun alikulkutunneliin. Se, ettei alikulussa ollut sillä hetkellä jalankulkijaa tai pyöräilijää, on täysin sattumanvaraista, oikeus korosti.Selväksi tuli, että jos tunnelissa olisi ollut joku heikommin liikkuva, joka ei olisi kyennyt kaaharia väistämään, oikeudessa olisi käsitelty huomattavasti vakavampia syytteitä.Maantiellä mies teki hurjia ohituksia keltaisen sulkuviivan kohdalla. Moni vastaantulija joutui väistämään Passatia yhteentörmäyksen välttääkseen.Takaa-ajo päättyi lopulta Jyväskylän Korpilahdella. Mies ajoi yksityisen maalaistalon pihaan, jossa Passat juuttui mutaan.Pian selvisi myös, mitä mies oli autoonsa pakannut: kannabiskasveja.Törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi mies katsottiin syylliseksi huumausainerikokseen, moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen, varkauteen ja näpistykseen. Passatin mies oli varastanut Kuopiosta muutama päivä ennen takaa-ajoa.Jos mies ei tehnyt hyvää vaikutusta piittaamattomalla rattikäytöksellään, myös suhtautumisessa oikeuslaitokseen ilmeni puutteita.Mies kiisti varastaneensa auton. Oikeudelle hän kertoi saaneensa auton lainaan Pekka Puupäältä. Sen enempää mies ei asiaa selvittänyt.– Ottaen huomioon (miehen) väitteen ylimalkaisuus, sitä ei ole pidettävä siinä määrin varteenottevana vaihtoehtoisena tapahtuimainkulkuna, että asiaa olisi perusteltu arvioida toisin kuin mitä syytteessä on väitetty, päätteli oikeus.– Koska (mies) on tuomittu jo kolme kertaa aikaisemmin ehdollisiin vankeusrangaistuksiin, eikä hän ole niistä ojentunut, ei nyt tuomittavaa rangaistusta ole perusteltua enää tuomita ehdollisena.Seuraamusselvityksen mukaan mies ei sovellu myöskään yhdyskuntapalveluun. Oikeus ei tätä näkemystä epäillyt.– Käräjäoikeuden (miehestä) istunnossa tekemät havainnot hänen käyttäytymisestään ja vähättelevästä suhtautumisesta asiaan tukevat seuraamisselvityksestä ilmenevää johtopäätöstä, oikeus totesi ja määräsi miehen kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen.Vanha Passat romuttui miehen käsissä lunastuskuntoon. Autolla oli mittarissa jo yli puoli miljoonaa kilometriä.