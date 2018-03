Kotimaa

YK nimesi Suomen maailman onnellisimmaksi maaksi – onnellisuustutkija: Muunkinlaisia tuloksia voisi saada

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Tutkijakaan ei malta olla kehumatta Suomea

Ilman muuta on syytä kansalliseen juhlaan. Moni asia on hyvin ja Suomi on hieno maa.

Onni muuttuu ja pakenee