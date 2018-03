Kotimaa

Oppositio grillasi hallitusta sotesta – Zyskowicz turhautui: ”Miten te kehtaatte jatkaa tätä mantraa”

Ministeri Saarikon mukaan eduskunnan käsissä on nyt monilta osin erilainen esitys kuin viime kesänä: ”Ja uskallan sanoa, että se on nyt entistä parempi”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy