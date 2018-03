Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Etananvauhti ei parane edes ihmeellä

On 11 vuotta

Kannustinloukut

Olisi

siitä, kun sote-uudistus todella potkaistiin vauhtiin PARAS-hankkeen avulla. Matti Vanhasen 1. hallitus sai lain valmiiksi helmikuussa 2007. Pari kuukautta myöhemmin oli vaalit. Uudistustyötä jatkoi Vanhasen toinen hallitus.Urakka on ollut valtava, mutta 11 vuotta on silti surkea suoritus.Jos sotesta ei synny sopua, homma aloitetaan alusta vaalien jälkeen.tunnettiin ennen köyhyysloukkuina. Niitä ryhtyi purkamaan Paavo Lipposen 1.hallitus. Apulaisvaltiovarainministeri Arja Alho asetti 1996 työryhmän selvittämään asiaa.Nyt on jo menossa kahden tuhannen ihmisen perustulokokeilu. Se päättyy tämän vuoden lopussa. Aikaa on kulunut 22 vuotta. Sitten tehdään seurantatutkimus. Ei kannata pidättää hengitystä lopullista ratkaisua odotellessa.Aina ei ole ollut näin hidasta.Harri Holkerin (kok) hallitus nimitettiin 30.4.1987. Sen valtiovarainministeri Erkki Liikanen (sd) ryhtyi uudistamaan verotusta.Hieman yli vuodessa syntyi valmista. Liikanen esitteli uusitun verotuksen vuoden 1988 budjetin yhteydessä.Veropohjaa laajennettiin, tuloveroa alennettiin, osinkotuloille luotiin verohyvitysjärjestelmä ja paljon, paljon muuta.Uudistukseen mahtui toki kauneusvirheitä, joista jokaiseen kotiin jaettu Verotus kevenee -esite oli yksi.helppoa syyttää etananvauhdista nykypoliitikkojen huonoa ammattitaitoa. Se ei ole koko totuus, ei ehkä edes osa.Isoja uudistuksia tehdään nytkin. Tieliikennelain kokonaisuudistuksen valmistelu alkoi 2013. Kyseessä on valtava paketti. Se tulee silti eduskuntaan tänä keväänä. Keskustelua uudistuksen ympärillä on käyty erittäin vähän, vaikka laki vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään joka ainoa päivä.Tulonjakoon ja sosiaaliturvaan liittyy aina vahvoja poliittisia intohimoja.Harmittavasti suurilla uudistuksilla harvoin voitetaan vaaleja, mutta vaalitappion niillä voi hyvin hankkia. Jarruttajalla on paremmat kortit kuin uudistajalla.Saksan kukoistuksen taustalla on Hartz-uudistus, jonka Gerhard Schröder ajoi läpi. Ruotsissa talousuudistuksen pohjat teki Göran Persson. Kummatkin entiset pääministerit ovat sosiaalidemokraatteja. Kummankin ura päättyi uudistuksiin.Sosiaalisen median ja valemedian ansiosta riski sortua uudistuksiin on entistä pienempi ja uran riski sortua uudistuksiin suurempi.Sen tietävät kaikki poliitikot Suomessa. Ei kannata odottaa ihmeitä, ei edes kohtuullisia suorituksia.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.