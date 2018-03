Kotimaa

Arhinmäki menetti täysin hermonsa Kesärannassa: ”Sä et voi tulla väittämään toisten sanoneen sellaista”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voit katsoa tilanteen Valtioneuvoston sivuilla olevasta videosta tästä https://www.pscp.tv/w/1DXxyXMWBpLJM . Arhinmäen tulistuminen Leena Merelle näkyy kohdassa 6.45.