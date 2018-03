Kotimaa

”Maksulliseksi ladut heti – ne käyttää, jotka maksaa” – käytös hiihtoreiteillä puhutti IS:n lukijoita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jätetäänkö ladut kokonaan tekemättä?

Vapautta on vain umpihanki