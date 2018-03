Nyt on syyttäjän vuoro arvioida: Murhasiko perheenisä puolisonsa? FBI ei vastannut Pohjanmaan poliisin kyselyihin

Kotimaa

Nyt on syyttäjän vuoro arvioida: Murhasiko perheenisä puolisonsa? FBI ei vastannut Pohjanmaan poliisin kyselyi

Seinäjokelaisia kuohuttanut rikostutkinta on päättynyt. Nyt on syyttäjän vuoro arvioida, murhasiko perheenisä puolisonsa ja yrittikö hän murhata kaksi pientä lastaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Otsikon alla olevalla videolla kuvaa palopaikalta.

Mies





Hätäkeskus sai puoli yhdeksän aikoihin aamulla 21.9.2017 tiedon, että Seinäjoen Pohjan kaupunginosassa sijaitseva omakotitalo palaa kauttaaltaan. Savusukeltajat löysivät talon sisältä noin 40-vuotiaan äidin ja 6-vuotiaan tytön.Elvytyksistä huolimatta perheenäiti kuoli. Tyttö sai erittäin pahoja vammoja, eikä häntä pystytty kuulemaan poliisitutkinnan aikana.Talon sisältä tuli ulos myös pahoja vammoja saanut perheenisä sekä perheen 3-vuotias poika. Poika välttyi vammoilta, mutta isä oli useita viikkoja sairaalahoidossa. Hänen tilansa oli jopa kriittinen. Nyt hän on tutkintavankeudessa.Poliisi epäilee, että perheenisä olisi sytyttänyt talon palamaan tahallaan. Hän on Yhdysvaltain kansalainen.muutti avovaimonsa ja lasten kanssa Suomeen vain noin vuotta ennen kuin epäilty tuhopoltto tapahtui. Perhe oli asunut ennen Suomeen muuttoa ulkomailla, enimmäkseen Yhdysvalloissa.Lapset syntyivät Yhdysvalloissa, mutta heillä on Suomen kansalaisuus. Myös äiti oli suomalainen.50-vuotiaalla isällä ei ole aiempia epäiltyjä rikoksia kontollaan Suomessa. Mies kiisti poliisitutkinnassa syyllisyytensä. Poliisikaan ei ole raottanut miehen mahdollista motiivia teolle.Poliisi pyysi myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisilta FBI:lta apua asian selvittämiseksi. Poliisi oli lähinnä kiinnostunut miehen taustoista Yhdysvalloissa ja siitä, oliko taustoilla yhteyksiä epäiltyihin rikoksiin. Pohjanmaan poliisi ei saanut kuitenkaan kyselyihin vastauksia.Asia siirtyi syyttäjälle syyteharkintaan viime viikolla.Miestä epäillään murhasta, kahdesta murhan yrityksestä ja tuhotyöstä. Syyttäjän on nostettava mahdollinen syyte 30. huhtikuuta mennessä.