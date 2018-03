Kotimaa

Muistatko vielä markkasetelit?

<section><h2>Muistatko markat?</h2><p><p>Euroseteleissä esiintyy portteja ja siltoja, mutta markan seteleitä koristivat suuret suomalaiset. Muistatko vielä, kuka esiintyi missäkin setelissä?</p><p><br></p><p>Kuvat: Suomen Pankki, Timo Mäkinen</p></p></section><section><h2>Kuka setelissä esiintyy?</h2></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><h3>Kuka setelissä esiintyy?</h3></section><section><p><p>Olitkohan vuonna 2002 niin nuori, että aloitit suoraan euroista? Osan näistä voi ehkä arvata jo vaihtoehdoista. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><p><p>Lupaavaa! Osa seteleistä on selvästi omasta lompakosta tuttuja. Joukossa oli varmasti sellaisiakin, joita et ole käyttänyt. Kokeillaanko uudelleen?</p></p></section><section><p><p>Hyvä! Muistat markat ja suomalaiset suurhenkilöt hyvin. Saadaanko vielä puuttuvat oikein?</p></p></section><section><h3></h3><p><p>Markka takaisin! Hahmotat varmaan edelleen palkat ja ostokset "mummon markoissa" ja kuuden kertotaulu on vahvasti hallussa. Hienoa!</p></p></section>

