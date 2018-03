Kotimaa

Ajokeli on tänään vaarallinen – myös jalankulkijoita varoitetaan

Ilmatieteen laitoksen mukaan tiesää on vaarallinen jäätävän tihkusateen ja lumipyryn takia Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa on myös voimassa jalankulkijoita koskeva varoitus.Ilmatieteen laitoksen mukaan jalkakäytävät ovat näissä maakunnissa aamuyöstä alkaen erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.Lisäksi ajokeli on mahdollisesti vaarallinen monessa muussakin maakunnassa maan länsi- ja pohjoisosissa.Läntisillä merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.