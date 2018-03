Kotimaa

Tatuoija kouri naisasiakkaan rintaa kesken tatuoimisen – mies kiisti ja vetosi vahinkoon

Erikoisia piirteitä saanut tatuointiepisodi tapahtui Tampereella vuoden 2016 elokuussa.Nainen halusi selkään ja kylkeen ulottuvan tatuoinnin. Tatuointituokio kesti noin pari tuntia. Paikalla oli vain nainen ja tatuoija.Miestatuoija tarttui nimittäin kädellään useita kertoja naisen vasempaan rintaan, piti kättä siinä, hieroi sekä puristi rintaa ja nänniä. Nainen ei kertomansa mukaan uskaltanut liikkua tatuoinnin aikana, eikä hän pelkotilansa takia uskaltanut kieltää miestä jatkamasta tekoaan.Nainen kertoi asiasta pian tapahtuneen jälkeen kahdelle ihmiselle. Heidän mukaansa nainen oli itkuinen ja poissa tolaltaan. Mies kiisti itse oikeudessa, että hän olisi hieronut ja puristanut naisen rintaa sekä nänniä.Miehen mukaan hän on ainoastaan saattanut osua rintaan tatuoimisen yhteydessä. Oikeus piti naisen kertomusta kuitenkin luotettavana, ja se tuomitsi miehen pakottamisesta seksuaaliseen tekoon kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.– Ottaen huomioon asianomistajan alisteinen asema tatuointitilanteessa, on hänen katsottava olleen sellaisessa avuttomassa tilassa, ettei hän ole voinut puolustaa itseään eikä muodostaa ja ilmaista tahtoaan. Tätä avutonta tilaa hyväksi käyttäen vastaaja on tehnyt asianomistajalle seksuaalisen teon, Pirkanmaan käräjäoikeus kirjoittaa.39-vuotias mies joutuu maksamaan naiselle 1 600 euron kärsimyskorvauksen sekä hänen lähes 1 300 euron oikeudenkäyntikulut. Oikeus antoi asiassa tuomion tammikuussa, mutta se toimitti tuomion julkisen version medialle tänään maanantaina. Tuomio on lainvoimainen.