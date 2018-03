Kotimaa

Helsingin lastentarhan­opettajat: 1­000 euron kertakorvaus ei korjaa palkka­kuoppaa

Työhyvinvoinnin rahoista uusin huoli

Lastentarhanopettajat ovat huolissaan alan heikosta palkkakehityksestä.OAJ eli Opetusalan ammattijärjestö aikoo vaatia kunta-alan työnantajakeskusjärjestöä KT Kuntatyönantajia selvittämään, ovatko kunnat rikkoneet lakia pitämällä lastentarhanopettajan palkat alhaalla https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005592599.html – Olen kuullut aikeesta. Sinänsä on hienoa, että Helsingin kaupunki pohtii keinoja saada päteviä lastentarhanopettajia töihin. Minusta kannattaisi silti miettiä, onko tämä se keino, jolla asia järjestyy, Sutton vastaa.– Alalla 30 vuotta töissä ollut lastentarhanopettaja kertoi hiljattain tv-lähetyksessä, että hänen palkkansa on nousut koko hänen uralla olonsa aikana yhteensä 400 euroa, mikä ei ole siis edes puolta tuosta pohditusta kannustusrahasta, hän sanoo.Alan väki on huolissaan myös työhyvinvointirahoista. IS kysyi pääluottamusmieheltä asiasta.

Helsinkiläinen lastentarhanopettaja kertoo, että virkistysrahat olisivat poistumassa Helsingissä tai niihin olisi tulossa muutoksia. Mistä tässä on kyse?