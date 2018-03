Kotimaa

Vasemmiston hallitsema yhtiö lähti mukaan kavahtamaansa sotebisnekseen – Li Andersson: ”Olen pettynyt”

Olen pettynyt. Olen varma, että siitä tullaan käymään keskustelua edustajiston seuraavassakokouksessa.

hallitsema Osuuskunta Tradeka lähti mukaan sotebisnekseen.Helmikuun lopussa julkistetussa kaupassa Osuuskunta Tradekan omistama Tradeka-Yhtiöt osti Med Group -sotekonsernin kotiin vietävät palvelut, ensihoidon ja julkisen terveydenhuollon palvelut.Med Groupin liiketoiminta keskittyy suurelta osin julkiseen sektoriin ja yhtiö käyttää Onni-markkinointinimeä. Med Group -konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 97 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa.– Med Group saa Tradekasta uuden kotimaisen, pitkäjänteisen omistajan. Tämä mahdollistaa entistä voimakkaamman panostuksen palveluillemme kasvavilla sote-markkinoilla, Med Groupin toimitusjohtaja Kari Virta https://www.is.fi/haku/?query=kari+virta kertoi tiedotteessa.Tradekassa valtaa käyttävät Sdp:n ja vasemmistoliiton entiset ja nykyiset vaikuttajat. Samat puolueet ovat maalailleet synkkiä uhkakuvia suurten yhtiöiden roolista sote-uudistuksessa.Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson https://www.is.fi/haku/?query=li+andersson on Osuuskunta Tradekan ylimmässä päättävässä elimessä eli edustajistossa. Anderssonin mielestä Med Groupin ostaminen oli huono päätös.– Olen pettynyt siihen. Asiaa ei ole käsitelty edustajistossa. Olen varma, että siitä tullaan käymään keskustelua edustajiston seuraavassa kokouksessa, Andersson sanoi Ilta-Sanomille.Andersson ei halunnut ottaa kantaa, voiko ostopäätös aiheuttaa muutakin kuin vain keskustelua.– Vasemmistoliiton kanta on sellainen, ettei sotebisnes ole sellainen suunta, jota kannatamme.

Tradeka on ollut vasemmistoliiton rahallinen tukija. Onko nyt ongelma ottaa tulevaisuudessa rahaa sieltä?

– En pysty kommentoimaan sitä.

Miksi ette?





Kuulostaaoudolta. Kyllä siellä varmastivirkamiehet ovat tehneet työnsä ihan oikein.

