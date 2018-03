Kotimaa

Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta ajokelistä tänään – onnettomuusriski on suuri





Varoitus on annettu yhdeksään maakuntaan Satakunnasta ja Pohjanmaalta Pohjois-Karjalaan asti.Ajokeli muuttuu maanantai-iltana erittäin huonoksi lumipyryn vuoksi. Liikenteessä on Ilmatieteen laitoksen mukaan mahdollisesti suuria häiriöitä ja onnettomuusriski on suuri.Lämpötila on maan keskiosissa nollan tienoilla. Etelä- ja Keski-Lapissa pakkasta on pari astetta ja Pohjois-Lapissa viidestä kymmeneen astetta. Sateita saadaan lähinnä Keski- ja Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla.