Lotossa ei yhtään päävoittoa – katso oikeat numerot

10.3. 22:20

Lauantai-illan lottoarvonnassa ei tullut yhtään seitsemän oikein -osumaa.

Viiden miljoonan euron loton päävoittoa ei saanut lauantai-illan arvonnassa kukaan. 6+1 oikein -osumia tuli kaksi kappaletta. Niillä voittaa reilut 106 000 euroa.



Loton oikeat numerot kierroksella 10 ovat: 14, 17, 21, 22, 33, 36, 39.



Lisänumero on 32. Plusnumero on 22.



Jokerin oikea rivi on 0875719