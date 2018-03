Kotimaa

Perhetragedia Lapissa: Aviopari löytyi kuolleena kodistaan

10.3. 15:49

Poliisipartio löysi perjantai-iltana tarkastustehtävän yhteydessä kaksi kuollutta henkilöä. IS:n tietojen mukaan uhrit ovat kuusikymppinen aviopari.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan avioparilla on viisi lasta. Teon taustalla on perheväkivaltaa.



Ilta-Sanomien tietojen mukaan avioparilla on viisi lasta. Teon taustalla on perheväkivaltaa.



Poliisilla ei ole tietoa, että asiaan liittyisi ulkopuolisia henkilöitä. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja suorittaa tapaukseen liittyen esitutkintaa. Poliisi kertoo, ettei se tiedota asiasta enempää tässä vaiheessa.



Juttua on korjattu 10.3.2018 kello 16.34: Toisin kuin jutussa ensin kerrottiin avioparilla ei ollut kolme, vaan viisi lasta.