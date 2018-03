Maapallolla saattaa olla nyt käynnissä äärimmäisen harvinainen muutos – tapahtui viimeksi noin 700 000 vuotta sitten

Kotimaa

Maapallolla saattaa olla nyt käynnissä äärimmäisen harvinainen muutos – tapahtui viimeksi noin 700 000 vuotta

Magneettisen navan liikettä on hauska seurata, mutta se ei ole kovin tärkeä asia koko maapallon mittakaavassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se, että kenttä heikkenee niinkin nopeasti kuin se nyt tekee, on jonkinlainen viite siitä, että magneettikenttä ehkä on vaihtamassa suuntansa.





Erannon muutokset näkyvät kiitoteiden tunnuksissa