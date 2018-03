Pian, 48, pieneltä vaikuttanut peukalovamma muutti koko elämän suunnan – ei usko pystyvänsä töihin enää koskaan

Kotimaa

Pian, 48, pieneltä vaikuttanut peukalovamma muutti koko elämän suunnan – ei usko pystyvänsä töihin enää koskaa

Professori: Hoitavat lääkärit eivät vastusta aloitetta

Vakuutusyhtiöiden lääkäreiden oikeus kumota hoitavan lääkärin lausuntoja tapaamatta potilasta kasvotusten on saanut kansalaiset liikkeelle.Oululaisentammikuussa asiasta käynnistämä kansalaisaloite oli kerännyt lauantaiaamuun mennessä yli 55 000 allekirjoitusta, mikä tarkoittaa sitä, että aloite etenee eduskunnan käsittelyyn.Aloitteessa vaaditaan tapaturmavakuutuslain muuttamista siten, että vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistetaan oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja.Oululainenon mielissään aloitteesta. 48-vuotias hoitaja loukkasi kolme vuotta sitten työtapaturmassa kätensä. Käsi leikattiin ja nyt Puumalainen on CRPS-diagnoosin saanut kipupotilas, joka tarvitsee avustajaa arjen toimissa selvitäkseen.CRPS tarkoittaa monimuotoista alueellista kipuoireyhtymää.– Moni luovuttaa, koska ei jaksa taistella etuuksista, jotka oikeasti kuuluisivat heille. Vakuutusyhtiöillä ei ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi kipusairaudesta. Se vaikeuttaa päätösten tekemistä, Puumalainen väittää.Alun perin pieneltä vaikuttanut peukalovamma on muuttanut koko Puumalaisen elämän suunnan. Kivut ovat levinneet kädestä koko kehoon. Niitä lievitetään tammikuussa asennetulla neurostimulaattorilla.– Hoitavan lääkärin mielestä koko oikean puolen kehon kiputila johtuu työtapaturmassa loukkaantuneesta kädestä. Vakuutuslääkärin mielestä vain oikean käden kipu johtuu tapaturmasta.Kuuden lapsen äiti teki asiasta valituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka antoi hylkäävän päätöksen. Seuraavaksi taistelu jatkuu vakuutusoikeudessa. Puumalaisen mielestä vakuutusyhtiön pitää ottaa huomioon päätöksessään, että käden kiputila on levinnyt koko kehoon eikä hän ole siksi enää työkykyinen.Oululaishoitaja ei usko pystyvänsä töihin enää koskaan. Sairaus vaikuttaa muistiin, puheeseen ja liikkumiseen. Hän aikoo taistella oikeuksistaan, mutta koska tapaturma sattui työssä, kotivakuutus ei kata oikeusapukuluja.– Saan tapaturmaeläkettä maaliskuun loppuun asti, sen jälkeisestä ajasta ei ole tietoa. Eläke on 70 prosenttia hoitajan palkasta. Sillä pärjäilee jotenkin neljän vielä kotona olevan lapsen kanssa.Kansalaisaloitteen laatija, katsastusmiehenä työskennellyt Latvala on kipupotilas, joka loukkaantui työtapaturmassa vuonna 2005 ja sai sen jälkeisessä sairaalahoidossa sairaalabakteerin. Hän on hämmentynyt ja yllättynyt aloitteen nopeasta etenemisestä.– Vakuutuslääkäreille pitäisi lakimuutoksen kautta saada pakkokonsultaatio hoitavan lääkärin kanssa. Mitä haittaa siitä olisi? Nykyinen laki antaa vakuutusyhtiöille vapauden olla perustelematta päätöksiään.Latvala on taistellut omista asioistaan vakuutusyhtiön kanssa useita vuosia. Syksyllä 2016 hän joutui kolariin ja sen jälkeen suuttumus kasvoi niin suureksi, ettei auttanut enää kuin asiaan tarttuminen.– Löysin verkosta kansalaisaloite.fi-sivuston, ja ajattelin kiukuissani tehdä aloitteen vakuutuslääkäreiden toiminnan uudistamisesta.Kelalle ja vakuutuslaitoksille lausuntoja kirjoittavat hoitavat lääkärit tukevat kansalaisaloitetta. Vakuutusyhtiöt voivat avata lakimuutoksen kautta päätöksiään ja toimintaansa, sanoo Oulun yliopistosairaalassa ortopedina toimiva professori– Hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden välillä ei ole periaatteellista konfliktia. On hyvä, että potilaan asioita pohditaan monelta kannalta. Kaiken käsittelyn pitää olla avointa ja kansalaisaloite palvelee tätä avoimuuden tarvetta, Lehenkari pohtii.Hänen mielestään potilaalla pitää olla oikeus seurata omien oikeuksiensa toteutumista.– Yksikään hoitava lääkäri, jonka kanssa olen keskustellut, ei vastusta aloitetta. Vakuutusyhtiöillä on nyt hyvä paikka korjata käytäntönsä tälle vuosituhannelle, Lehenkari toteaa.Suomessa on 300 vakuutuslääkäriä. He ovat yleensä riittävän kliinisen kokemuksen omaavia erikoislääkäreitä, jotka toimivat sivutoimisesti myös vakuutusyhtiön tai Kelan asiantuntijana.Vakuutuslääkärien yhdistyksen puheenjohtajaarvioi, että vakuuttamisen perusperiaatteet ja järjestelmät ovat kansalaisille vieraita ja monimutkaisia.– Vakuutuslääkärit koetaan kasvottomiksi, ja heidän epäillään saavan palkkaa hylkäyspäätösten lukumäärään perustuen, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa.Leinosen mukaan vakuutuslääkäri on vakuuttamisen lakisääteinen työväline, jolla pyritään korvausten tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Kansalaisaloitetta hän ei pidä aiheellisena, koska vakuutuslääkärit eivät harjoita minkäänlaista aloitteessa mainittua mielivaltaa.Lakien kirjaus perustuu Leinosen mukaan siihen, että asiantuntijalääkärin kannanotot vakuutusyhtiössä eivät ole lääkärinlausuntoja, vaan vastauksia ja arvioita kyseessä olevassa yksittäisessä korvausasiassa korvausratkaisijalle.Vakuutusyhtiöiden käyttämien asiantuntijalääkäreiden mollaaminen ja arvostelu on jatkunut vuosikymmenien ajan. Osa väärintulkinnoista johtuu Leinosen mielestä siitä, että hoitava lääkäri saattaa laatia vakuutuslaitokselle lausunnon, jossa ikään kuin luvataan etuus jollakin perusteella.– Perusteet eivät sitten asiaa laaja-alaisemmin tarkastelevan vakuutuslääkärin arvioinnissa välttämättä täytykään. Ulkopuolinen lääketieteellinen ja juridinen arviointi on kuitenkin toistaiseksi ainoa ja paras tapa arvioida sitä, kenelle esimerkiksi työkyvyttömyyseläke tai korvaus kuuluu myöntää.