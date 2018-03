Kotimaa

Erno, 32, kohtasi Ikean ravintolassa pysäyttävän kauniin näyn – lemmekäs etsintäkuulutus leviää nyt netissä

Ikean ravintolan ikkunapöydässä istui valtavan kaunis nuori nainen. Neito oli niin ihana ettei Sallinen saanut häkellykseltään suutaan auki. Sen sijaan hän jatkoi matkaansa itsepalveluvarastoon.Viisi minuuttia myöhemmin hän kääntyi takaisin.– Ei ihminen kadu asioita joita on tehnyt vaan jättänyt tekemättä, Sallinen perustelee IS:lle.Oli liian myöhäistä. Neito oli jo lähtenyt. Häntä ei löytynyt ravintolasta eikä koko tavaratalosta.Sallinen päätti turvautua sosiaaliseen mediaan.– Sinä, mustatukkainen n. 25-vuotias (?) pysäyttävän kaunis nainen, joka söit Tampereen Ikean ravintolan ikkunapöydässä kahden ystävättäresi kanssa torstaina 8.3.2018 iltapäivällä n. klo 15, ota yhteyttä! Ylläsi oli harmaa pitkä paita ja tummat housut. Ja kyllä, onhan tää ihan hullua, Sallinen kirjoitti Facebookissa.Sallinen liitti kirjoitukseen Ikean logon. Ja oman kuvansa. Ja ruusun. Kaikki Ikean väreissä.Sallinen vetoaa naiseen vielä lisäyksellä:”Kuvan tekstin tuntomerkeistä itsesi tunnistava nainen! En tiedä sinusta mitään, mutta haluaisin tutustua sinuun. Olisin epäuskoisen iloinen, jos ottaisit minuun yhteyttä (parhaiten minut saa kiinni Facebookin kautta) ja saisin viedä sinut kahville tai kävelylle 😊Jos olet varattu tai et ole muusta syystä kiinnostunut, niin ainakin saisin kohteliaisuuden perille ja sinä (oletettavasti) arjesta poikkeavan tarinan kerrottavaksesi.”Väline osoittautui tehokkaaksi. Julkaisu sai jo ensimmäisen tunnin aikana yli tuhat jakoa.– Ei ole löytynyt. Olen kyllä pitänyt pientä some-breikkiä, kun tämä lähti niin totaalisesti lapasesta, mutta palataan huomenna asiaan!– Vaikea sanoa. Toiset iskee ja toiset ei. Fiilisjuttuja.– Olen 32-vuotias, koulutukseltani musiikin tuottaja. Kaikki tavalliset bändisoittimet menevät, mutta alun perin olen rumpali.– Muutin Joensuusta Tampereelle kolmisen viikkoa sitten. Joensuussa rupesi tympäisemään, kun elämä ei edennyt ja tein tällaisen vähän radikaalimman hypyn kerralla. Tämä tempaisu oli ilmeisesti vähän samaa osastoa.– Eiköhän se tuolla löydy, jos on löytyäkseen.