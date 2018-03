Kotimaa

Myös Kainuusta on löytynyt virheellisiä lääkelistoja Tiedon järjestelmäongelman takia

Kainuussa on löytynyt kymmenkunta lääkelistaa, joihin on päässyt virheellisiä tietoja potilastietojärjestelmän kautta.

