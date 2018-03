Kotimaa

Video: Speden legendaarinen keksintö spedelinko oli näyttävästi käytössä kadulla Helsingin Kalliossa

Edesmenneen Spede Pasasen yksi legendaarisimmista keksinnöistä on spedelinko, joka kehitettiin alunperin mäkihyppääjien harjoitteluvälineeksi. Keksintö elää edelleen ja on käytössä erityisesti lumilautailijoiden keskuudessa.

Helsingin





