Kotimaa

Sää lauhtuu Etelä-Suomessa – viikonlopuksi luvassa vesisateita

Aamupäivällä lunta sataa pääasiassa Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta sateet leviävät päivän mittaan myös Pohjois-Suomeen. Lounais-Suomessa osa sateesta voi tulla myös vetenä. Tuuli on kohtalaista ja enimmäkseen kaakonpuoleista.Lounais-Suomessa päivälämpötila nousee nollan yläpuolelle, muualla Suomessa on vielä pakkasta 1 – 8 astetta, Lapissa enimmäkseen 6 - 14 astetta.Lauantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin voi vielä sadella lunta, maan länsiosassa myös vettä. Kaakonpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.Päivällä maan länsiosassa lämpötila voi olla jopa +2 astetta, muualla maassa mitataan pakkaslukemia 0 .- 10 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on kylmempää.Sunnuntaina sää alkaa poutaantua ja pilvisyys vaihtelee. Paikoin sataa vielä lunta, erityisesti Lapissa, Etelä- ja Länsi-Suomessa mahdollinen kevyt sade tulee vetenä. Tuuli on heikkoa ja kääntyy etelään.Pakkasta on koko maassa Käsivartta lukuun ottamatta alle 10 astetta ja Länsi- ja Etelä-Suomessa lämpötila on nollan yläpuolella.