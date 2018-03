Kotimaa

Hirviä tappavaa tautia löytyi ensi kertaa Suomesta – johtaa aina kuolemaan, sukua hullunlehmäntaudille

Suomessa on ensimmäistä kertaa todettu hirvieläinten näivetystautia. Tautiin kuollut hirvi oli 15-vuotias ja löytyi Kuhmosta.Näivetystauti (chronic wasting disease, CWD) on hirvieläinten hitaasti etenevä, aina kuolemaan johtava sairaus. Se kuuluu prionitauteihin ja on sukua hullun lehmän taudille eli naudan BSE-taudille (bovine spongiform encephalopathy) ja muille TSE-taudeille (tarttuva spongiforminen enkefalopatia).Taudin ei tiedetä tarttuneen ihmiseen. Eviran mukaan hirvieläinten lihaa voi syödä turvallisesti.Lihan myyntiä tai vientiä rajoiteta. Varotoimenpiteenä elävien porojen ja muiden hirvieläinten vienti muihin maihin kuitenkin pysäytetään toistaiseksi.Aiemmin tautia on todettu Euroopassa ainoastaan Norjassa. Pohjois-Amerikassa sitä esiintyy yleisesti.Kuhmosta löydetty tapaus ei ole pohjoisamerikkalaista, taudin tarttuvaa muotoa, vaan Norjassa todetun kaltaista, satunnaisesti yksittäisistä hirvieläimistä löytyvää muotoa.Taudin esiintymistä on tutkittu Suomessa jo vuodesta 2003 alkaen. Nyt taudin seurantaa tehostetaan Kuhmon ja Kainuun alueella.Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehtyjen tutkimusten tulokset on varmistettu EU-vertailulaboratoriossa.