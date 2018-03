Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Uskokaa nyt huviksenne

Noin ilmoitti Twitterissä Proustin aikamiespoika Vartiaisen Juhana, joka oli saanut tarpeekseen demokratiaan kuuluvasta ajatusten vaihdosta. Turhaa kohteliaisuutta, kun asiat voisi hoitaa niin, että Vartiaisen Jussi kertoo, mikä on oikein, ja muut uskovat huvikseen tai sitten uskovat ja itkevät, kun lopussa kaikki kuitenkin itkevät hylätyn sairaalarakennuksen käytävillä.se on. Paras uskoa huvikseen, kun ei tässä nyt aleta keskustella ihmisten kanssa, jotka eivät tajua, että me tajutaan paremmin.Poliittiseen eliittiin kuului ennen yritys argumentoida niin, että syntyi illuusio keskustelevasta päätöksenteosta ja eriävien näkökantojen kuulemisesta.Viimeistään Juha Sipilän hallituksessa tuosta toimintatavasta luovuttiin, kun perussuomalaisten menestyksen avulla saatiin oikeutettua oma ylimielinen populismi ja muiden halveksunta. Asiat ovat niin kuin ovat. Puhalletaan yhteen hiileen. Nyt kääritään hihat ja lasketaan rimaa. Uskokaa nyt huviksenne, että teillä on hyvä olla.Perinteisesti tieto on ollut jotain, jota on kunnioitettu, mutta nyt tieto muuttui pilkan kohteeksi. Hallituksen sisällä kasvoi näkyvä viha asiantuntijoita, perustuslakia ja yliopistoja kohtaan. Dialogia ei nähty keskusteluna, jossa voisi oppia, vaan dialogia oli Juha Sipilän loukkaantunut monologi siitä, että jotkut muut puhuivat.kansanedustaja Markku Eestilä toivoi sote-uudistuksen läpimenoa, koska ”siinä on monta asiaa pelissä, kuten poliittisen järjestelmän uskottavuus”, mikä herätti kysymyksen, oliko Eestilän muistilappu kirjoitettu kämmeneen tussilla vai verellä.Tarkkaan ottaen poliittisen järjestelmän uskottavuus oli pelissä ja hukkasi nappulat sekä vertauskuvat jossain siinä vaiheessa, kun ministereitä ei ajatellut enää niiden pätevyyden, vaan psykiatrisen tautiluokituksen kautta; kun valheista jäätiin kiinni ja jatkettiin valehtelua niin huonosti, että lapsiakin nolotti ja jos näytti, että pelissä tehdyt omat rikkomukset aiheuttivat keskustelua, uhattiin lopettaa pelaaminen.Sipilän hallitus toi asiantuntemuksen, tiedon ja lain halveksunnan arvojensa keskiöön. Ei tässä kaivata muiden näkemyksiä siitä, että tunneli loppuu seinään, kun omien intressien kannalta olisi toivottavaa, että tunnelin päässä on toinen tunneli ja jos siellä on seinä, me kutsutaan sitä parhaaksi mahdolliseksi ratkaisuksi. B-vaihtoehto nyt vain on parempi kuin A, koska se on aakkosissakin ensimmäisenä, uskokaa huviksenne. Dosentit ja perustuslakiasiantuntijat voisivat olla hiljaa, kun aikuiset tässä törmäilevät omien intressiensä ja halujensa kanssa toisiinsa.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.