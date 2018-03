Kotimaa

Tuusulassa Jokelantiellä nokkakolari – yksi loukkaantunut vakavasti

Jokelantie on onnettomuuden takia suljettu, mutta alueella on kiertoreitti.

Tuusulassa yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti kahden ajoneuvon nokkakolarissa, kertoo pelastuslaitos. Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi kaksi muuta ihmistä, mutta heidän vammansa eivät ole vakavia. Jokelantie on onnettomuuden takia suljettu, mutta alueella on kiertoreitti.



Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta noin kello kuuden aikaan aamulla. Onnettomuuden syystä ei ole vielä tietoa.