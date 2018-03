Kotimaa

13-vuotias poika kähvelsi väärät oluet – väkivaltarikollinen kosti heti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poika ei onnettomuudekseen tiennyt, että vankilassa kovista väkivaltarikoksista istuneen miehen tyttöystävä oli jättänyt oluet.Nainen oli itsekin anastanut juomat. Poika joutui kokemaan miehen koston.13-vuotias poika oli ollut viime vuoden helmikuussa liikkeellä kaverinsa kanssa Kuopiossa. Poika kiinnostui kioskin eteen jätetystä 18 oluttölkin pakkauksesta.Hän sulloi oluet koulureppuunsa ja poistui nopeasti paikalta.37-vuotias nainen oli jättänyt eräästä liikkeestä anastamansa oluet kioskin edustalle. Hän näki, kuinka poika otti pakkauksen. Nainen muistelee huutaneensa pojan perään.Naisen 34-vuotias miesystävä tuli apuun. Asiakirjojen mukaan hän pakotti väkivallalla uhaten 13-vuotiaan kaverin soittamaan tälle.Mies potki samassa yhteydessä kaveria ja kaatoi tämän maahan. Kaveri sai haavan huuleen.Oluet napannut poikakin joutui miehen kynsiin. Mies tarttui häntä kaulasta ja löi kerran nyrkillä päähän. Pojan otsaan tuli naarmuja ja hän sai myös kuhmun sekä mustelmia.Poika joutui luopumaan repustaan ja samalla menivät myös koulutarvikkeet.Mies myönsi syytteet kahdesta pakottamisesta ja kahdesta pahoinpitelystä oikeiksi. Hän oli tapahtuma-aikaan ehdonalaisessa vapaudessa.Itä-Suomen hovioikeus oli tuominnut miehen vuonna 2015 neljäksi vuodeksi vankeuteen tapon yrityksestä, törkeästä pahoinpitelystä, kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle sekä ajokorttirikkomuksesta.Käräjäoikeus on nyt tuominnut 34-vuotiaan miehen yhteiseen neljän kuukauden vankeusrangaistukseen. Nainen on saanut pakottamisesta ja näpistyksestä 240 euron sakot.Käräjäoikeus on velvoittanut parivaljakon korvaamaan 13-vuotiaan pojan äidille 40 euroa anastetusta repusta ja 114 euroa koulukirjoista.Käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen.