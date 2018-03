Kotimaa

Suomen kielen uudet sanat hämmentävät Hakaniemen torilla – ”Tulee lähinnä härskejä asioita mieleen”

Näitä kysyttiin:

Kielitoimiston sanakirjasta ilmestyy kesällä päivitetty versio. Samalla sinne pääsee yli 600 uutta sanaa. Lisäksi yli tuhatta vanhaa sana-artikkelia on muokattu.Sanakirja ei tule koskaan valmiiksi, sillä kieli elää jatkuvasti. Suomen kielen sanoihin vaikuttavat muun muassa erilaiset ilmiöt ja vierasperäiset ilmaisut. Kieli päivittyy myös hiukan jälkijunassa, esimerkiksi nyt lisättävät sanat ovat peruja viime vuodelta.Jalkauduimme Helsingissä Hakaniemen torille ja kysyimme, ovatko uusien sanojen merkitykset tuttuja. 600 sanasta Kotimaisten kielten keskus on julkaissut toistaiseksi vasta maistiaisia. Valitsimme listalta muutamia, joiden tuttuutta testasimme eri ikäisillä ihmisillä.Osa sanoista oli selvästi tutumpia kuin toiset. Katso videolta, kuinka ihmiset selittivät sanoja.Alien (avaruusolio)Jonne (nuori henkilö)Drooni (kuvauskopteri)Vegaaninen (ei-eläinperäinen tuote)Tubettaa (tehdä videoita YouTubeen)Ripsienpidennys (ripsirajaan liimattavat tekoripset, jotka kestävät noin neljä viikkoa)Nihkeillä (olla epäinnostunut, joku asia ei tunnu hyvältä)Bitcoin (valuutta)Cis-sukupuolinen (identifioida itsensä syntyessä määritettyyn sukupuoleen)Diginatiivi (ihminen, joka on syntynyt digiaikana)Hävikkiruoka (ylijäämäruokaa)G-piste (erogeeninen piste)Estenomi (AMK-tutkinto)