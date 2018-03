Kotimaa

Äiti lähti baariin ryyppäämään – jätti neljä pientä lasta useiksi tunneiksi yksin kotiin

Traagisia piirteitä saanut tapaus sattui Järvenpäässä viime vuoden helmikuussa, ja oikeus antoi asiassa tuomion tänään keskiviikkona.Oikeuden mukaan nainen nautti tapahtumailtana alkoholia yhdessä miesystävänsä kanssa. Nainen oli kertomansa mukaan tapahtumien aikaan ”ahdistunut”. Hän sai kertomansa mukaan paniikkikohtauksen, koska hän ei pystynyt keskustelemaan asioista miesystävänsä kanssa.Kun mies lähti asunnosta pois, nainen lähti yöllä ravintolaan ryyppäämään. Hän jätti kahden kuukauden ikäiset kaksosveljekset sekä 3- ja 5-vuotiaat pojat yksin kotiin.– Jotenkin olen tuossa tilanteessa ajatellut, että aiemminkin hyväksi todettu keino paniikkikohtausten laukaisuun on muutama paukku ja varmaankin tuon ajatuksen viemänä olen lähtenyt asunnosta. Ja olen olettanut, että (mies) tulee kohta sinne takaisin, kuten on aina ennenkin tehnyt, nainen sanoi poliisille.meni Järvenpään keskustassa sijaitsevaan ravintolaan, josta on hänen kotiinsa noin kilometrin matka.– Olen luultavasti mennyt sinne kävellen, tarkkoja muistikuvia minulla ei tuosta matkasta ole. Ravintolassa olen juonut tequila shotteja, nainen sanoi poliisikuulusteluissa.Äiti oli ravintolassa vähintään 3–4 tuntia, kunnes hän lähti takaisin kotiin. Nainen oli kertomansa mukaan havahtunut siihen, kun mies ei vastannut hänen viesteihinsä. Mies ei ollut siis mennyt asunnolle.– Sitten muistan, että jossain vaiheessa huomasin, ettei (mies) ole nähnyt viestejäni. Olen lähtenyt juosten kotiin, nainen sanoi.päässyt päihtynyt äiti ei löytänyt taskussaan ollutta avainta. Nainen meuhkasi ja naapurusto soitti häiriöstä hätäkeskukseen.Poliisipartio tuli paikalle, ja he löysivät naisen asuntonsa parvekkeelta. Samalla poliisipartio kuuli asunnon sisältä lasten itkua. Poliisipartio pääsi asunnon sisälle vanhimman lapsen avustuksella.– Olen ollut yöllä niin paniikissa tuosta tilanteesta, etten edes muista poliisin tuloa paikalle. En mielestäni ollut niin paljoa humalassa, etten siksi muistaisi, väittäisin paniikkikohtauksen olevan tuon muistamattomuuden syy, nainen sanoi.– Myönnän, että olen toiminut tilanteessa väärin lapsiani kohtaan ja jätän viisaampien ratkaistavaksi sen, minkä rikoksen tunnusmerkistön se sitten täyttää, nainen sanoi.Oikeuden mukaan äiti aiheutti teollaan vaaraa lasten hengelle ja terveydelle. Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi 29-vuotiaan äidin heitteillepanosta 80 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 480 euroa.Äiti joutuu maksamaan kullekin lapselle kärsimyskorvausta 600 euroa, eli yhteensä 2400 euroa. Nainen joutuu maksamaan myös lastensa yli 1 200 euron oikeudenkäyntikulut.