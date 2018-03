Kotimaa

Diginatiivi, jonne, konfiguroida... tunnetko uudissanat?

<section><h2>Tunnetko suomen kielen uudet sanat?</h2><p><p>Suomen kieli kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Tässä joukko sanoja, jotka ovat vakiintuneet käyttöön ja päätyvät siten kielitoimiston sanakirjaan. Tiedätkö, mitä ne tarkoittavat?</p></p></section><section><h2>Mikä on alien?</h2></section><section><h3>Mitä on bitcoin?</h3></section><section><h3>Millainen on diginatiivi?</h3></section><section><h3>Mikä on drone eli drooni?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa tubettaa?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa konfiguroida?</h3></section><section><h3>Millainen on jonne?</h3></section><section><h3>Mikä on g-piste?</h3></section><section><h3>Mitä on massadata?</h3></section><section><h3>Millaista on vegaaninen ruoka?</h3></section><section><h3>Mitä tarkoittaa nihkeillä?</h3></section><section><h3>Mikä on mobiililippu?</h3></section><section><h3>Millainen on kaupunkipyörä?</h3></section><section><h2>Hywä Suomen taito ombi mulla</h2><p><p>Vanha on aina parasta, niin myös kielessä. Voihan se olla, että sadan vuoden päästä näitäkin sanoja pidetään vanhanaikaisina. Kokeillaanko uudestaan?</p></p></section><section><h3>Kyllä minua niin hirvittää tämä kielen köyhtyminen...</h3><p><p>Taidat kaunokirjoituksen ja kirjakielen, ja onpa matkan varrelta sanavarastoon tarttunut pari uudissanaakin. Osa näistä kyllä näyttää vielä vieraalta. Yritetäänkö uudestaan?</p></p></section><section><h3>Jou mään! Chicago!</h3><p><p>Handlaat vanhan ja uuden slangin ja altistut uudelle kielelle päivittäin, kun luet uutiset ja sisällöt mobiilista ja somesta. Saisikohan ne pari puuttuvaa vielä oikein?</p></p></section><section><h3>Olet lakto-ovo-vegetaarinen diginatiivi xenniaali suoraan somesta</h3><p><p>Taisit kasvaa isoksi puhelin kädessä tekstarisormet kuumina, tai sitten olet vielä kasvamassa. Tulevaisuus on sinun!</p></p></section>

