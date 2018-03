Vainajan kirjahyllystä löytyi erittäin arveluttavaa materiaalia – kuolinpesän tyhjentäjä kertoo: ”Tässä näkee elämän varjopuolen”

Kotimaa

Vainajan kirjahyllystä löytyi erittäin arveluttavaa materiaalia – kuolinpesän tyhjentäjä kertoo: ”Tässä näkee

Omainen kauhistui, että olivatko nämä tosiaan äidin.

Suhtautuminen kuolemaan muuttui

Kirjahyllyn pohjilta on pari kertaa löytynyt tuulahduksia natsiajalta.





Muun muassa nämä löydöt Laineelle ovat jääneet mieleen:

Entisen paperitehtaan johtajan huoneisto oli ollut saman suvun hallussa yli 100 vuotta.





Koskettavin tapaus, joka meni itselläkin tunteisiin, oli perhe, jossa elämä oli hajonnut kätkytkuoleman myötä.

Taannoin yhdestä varastosta tuli eteen tuon Kuri-Laivan alkuperäiset pelastusliivit.

Muun muassa nämä löydöt Mäntyniemelle ovat jääneet mieleen:





Minulla on sellainen tuntuma, että sodan eläneet sukupolvet muistelevat sota-aikaa vähemmän kuin muut. Se kun on ollut heille muutakin kuin suurta juhlaa itsenäisyyspäivänä.