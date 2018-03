Kotimaa

Bisquitin kolumni: Pientä säätöä

”Onhan se Paavo Väyrysen touhuilu mennyt jo ihan käsittämättömäksi!””Kaikesta päätellen tuo Väyrynen ei vaan voi luonnolleen mitään.”Ensimmäiseen päivittelyyn voi vastata, että kuka käsittää, kuka ei.Jälkimmäisestä pystyy sanomaan, että nyt saatetaan hyvinkin olla olennaisen jäljillä.Tavallisella taajamajärjellä ja tässä päivittäisessä metriluokan kokemusympäristössä Väyrynen on epäilemättä hiukkasen vaikea ymmärrettävä.Mutta jos jollakin ihme kurilla onnistuisi pääsemään sisälle universumiamme hallitsevaan kvanttimaailmaan ja kummastelemaan sikäläisille ilmiötä nimeltä Paavo Väyrynen, paikallinen vastaanotto saattaisi olla jotain sen suuntaista kuin että voih, miten jokapäiväistä.Nimittäin tuon kokoluokan pienissä ympyröissä ei ole vain tavanomaista vaan jopa ihan oma luonnon lakinsa, että tietty systeemi voi olla useassa tilassa yhdellä kertaa.Ja juuri tästä samasta Paavo Väyrynen on tunnettu: kyvystä olla samanaikaisesti eri ominaisuuksissa eri puolueissa.Kvanttifyysikon yksinkertaisin sanoin ilmaistuna Paavo Väyrynen on superpositiossa.Mikään häpeä ei ole, jos tuollainen positio menee maallikolta yli ymmärryksen.Arjen kokemuspiirissä kun useimmilla meistä on tainnut olla suurempi todennäköisyys törmätä juntteihin kuin kvantteihin.Lienee muuten niinkin, ettei inhimillistä ymmärrystä entisessä määrin pian enää tarvitakaan.Jos päiväjulkisuutta on uskominen, ihmiskunta alkaa olla valmiina tekoälyn tuloon.Tilanne on nykykielellä haastava. Maailmaa kun ei ole aikoihin hallittu niinkään järjellä kuin hästägillä.Tämä sama kehityskulku tunnetaan myös Suomessa, sen tuoreimpana ilmentymänä paraikaa käynnissä oleva #mitroo-prosessi.Sivusta katsoen #mitroossa näyttäisi kysymys olevan siitä, että kirkonmies saa häiritä sivullisia luvan kanssa helvetin lieskoilla ja tulisella merellä, mutta siinä se häirintäraja sitten saa luvan mennäkin.Suomalaisen #mitroon jäljet johtavat tietysti aavan meren tuolle puolen ja amerikkalaiseen #metoo-väkeen.Poikkeuksena sikäläisiin häiriköihin suomalaiselle kollegalla oli itsellään mekko päällä, ei kuitenkaan sukupuolisesti provosoivalla sivuhalkiolla varustettua kuten useimmilla merentakaisilla häirityillä.Nähtäväksi jää, millaiselta reliktiltä tämä nykyinen hästäg-demokratia alkaa näyttää luvassa olevan keinojärjen valossa.Teknologisella kehityksellä on tietysti aina myös nurja puolensa, mutta ei sen etujakaan ole syytä kiistää.”Kuinka monta feministiä tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu?”Tämä päivänä – sattuu muuten hassusti olemaan juuri Kansainvälisoletettujen naistenpäivä – tuntuu käsittämättömältä, että tuollainen kysymys on joskus voitu vakavissaan esittää.Hehkulamppu? Voi hyvä isä!