Kotimaa

Kansalaisaloite keräsi 50 000 nimeä – vaatii vakuutuslääkäreiden mielivaltaista oikeutta poistettavaksi

Aloitteessa vaaditaan, että vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä on poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Sitä varten tapaturmavakuutuslakia olisi muutettava.Aloite korostaa, että lääkärien lausunnoilla on keskeinen merkitys koko sosiaalivakuutusjärjestelmän uskottavuudelle, ja vakuutuslääkäreille annettu erivapaus on omiaan lisäämään epäluuloja järjestelmää kohtaan. Samalla se lisää vakuutettujen kokemaa epäoikeudenmukaisuutta.50 000 allekirjoituksen raja meni rikki keskiviikkona iltapäivällä.Eduskunnan käsittelyyn on tätä ennen toimitettu jo lähes 20 kansalaisaloitetta, jotka ovat koskeneet muun muassa tasa-arvoista avioliittolakia, kellojen kesäajasta luopumista ja Malmin lentokenttää.Ennätysmäärän allekirjoituksia on kerännyt työttömyysturvan aktiivimallia vastustava aloite, jonka allekirjoitti yli 140 000 suomalaista. Se luovutetaan eduskunnan puhemiehelle perjantaina.