Kotimaa

Epäilty huumekuriiri toi amfetamiinilla lastatun auton Lidlin parkkipaikalle – katso poliisin video

Poliisin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka henkilö nousee epäillyn huumekuriirin kuljettamaan autoon Helsingin Vuosaaressa. Pian tämän jälkeen poliisi takavarikoi auton, otti kiinni kuusi henkilöä ja löysi autosta myöhemmin 20 kiloa amfetamiinia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy