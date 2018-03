”Mies haki avioeroa saadakseen puolet voitosta” – 78 suurvoittajaa kertoi Veikkaukselle, miten jättipotti muutti elämää

Kotimaa

”Mies haki avioeroa saadakseen puolet voitosta” – 78 suurvoittajaa kertoi Veikkaukselle, miten jättipotti muut

”Mies haki avioeroa saadakseen puolet voitosta”

Ei vuorenkorkuisia haaveita

11 lopetti työnteon kokonaan

Fakta: Näin kysely tehtiin

Veikkaus lähestyi joulukuussa 2017 kyselyllä 155 suurvoittajaa, jotka olivat voittaneet vuosina 2007–2017 jostain tunnistautuneesta Veikkauksen pelistä yli 500 000 euroa.

Tammikuun alkuun mennessä kyselyyn oli vastannut 78 voittajaa. Heistä puolet oli Loton päävoittajia.

Vastaajista 75 prosenttia oli miehiä, 25 prosenttia naisia. Yli puolet vastanneista oli yli 55-vuotiaita. Vastaajista vain yksi oli iältään 18–24-vuotias.

Kyselyssä kysyttiin muun muassa: onko muiden ihmisten suhtautuminen muuttunut sinuun voiton jälkeen, mitä seuraavista asioista olet tehnyt voittorahoilla, miten suhtauduit työntekoon voiton jälkeen, mitkä asiat elämässä ovat muuttuneet voiton myötä.